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Sedat Peker cephesinden Doğu Perinçek'e CIA tepkisi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in danışmanı Emre Olur, “Peker’e belgeleri CIA veriyor” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2022-07-15 07:21:29
Sedat Peker cephesinden Doğu Perinçek'e CIA tepkisi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'dan açıklama geldi.

Peker'in açıkladığı belgelerle ilgili olarak “belgeleri CIA veriyor” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e tepki gösteren Emre Olur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sen gerçekten tedavilik hastasın" dedi.

Olur açıklamasında; “doğu perinçek! Reytingin düşünce Sn. Reis Sedat PEKER hakkında Spaces'te kendin gibi hasta arkadaşlarınla oda kurmuşsun, atıp tutuyorsunuz. “Kendisine belgeleri CIA veriyor” demişsin. Sen gerçekten tedavilik hastasın. Madem öyle tweet atamıyor, video çekemiyor. Bu CIA nerede?” ifadelerini kullandı.

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