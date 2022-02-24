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Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri beni kırmızı bülten için bilgilendirmedi

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV’deki bugünkü yazısında dün organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakınındaki bir isme ulaştığını yazdı. Saymaz’ın aktardığına göre Peker söz konusu durumla ilgili olarak, 'BAE yetkilileri beni bilgilendirmedi' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-24 11:38:32
Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri beni kırmızı bülten için bilgilendirmedi

Adalet Bakanlığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı. Reuters ajansının haberinde ise Interpol'den kırmızı bülten konusunda bir yanıt alınamadığı, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ise bu iddiaların doğrulatılamadığı belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'deki bugünkü yazısında dün Peker'in yakınındaki bir isme ulaştığını yazdı. Saymaz'ın aktardığına göre Peker söz konusu durumla ilgili olarak, "BAE yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım” dedi.

“İade olsam da olmasam da Allah'ın kaderini yaşayacağım”

Peker, “İlk yurtdışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan, Allah'ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah'ın kaderini yaşayacağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Saymaz yakın arkadaşının, Peker'in başka ülkeye geçmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ettiğini; "Pasaportu olmadığı için şu an mümkün görünmüyor" dediğini aktardı. .

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