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  • Sedat Peker, ''Bakan Soylu'' iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüştüğü videoyu yayınladı

Sedat Peker, ''Bakan Soylu'' iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüştüğü videoyu yayınladı

Sedat Peker, Bakan Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile videosunu yayınladı.

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18.05.2021 22:18:39
Sedat Peker, ''Bakan Soylu'' iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüştüğü videoyu yayınladı

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınladı.

CHP'li Özgür Özel, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında bir gazetecinin aracılık yaptığını iddia etmişti. İddiaların hedefindeki gazeteci Hadi Özışık halktvcomtr'ye gönderdiği mesajda iddiaları yalanlayarak, "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" demişti.

 

‘İnternethaber' isimli web sitenin sahibi Hadi Özışık sitesinden konuyla ilgili henüz bir  açıklama yapmadı.

(Timeturk, yayınladığı tüm haberlerde; habere konu olan tarafların görüşlerini yayınlamayı taahhüt eder)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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