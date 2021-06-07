Sedat Peker adını geçirmişti... Emniyet Müdürü 'Suat' kimdir, kaç yaşındadır?

Muğla Emniyet Müdürü Suat kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve neden gündeme geldi? Gündeme gelmesinin nedeni çetebaşı Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar oldu.

Muğla Emniyet Müdürü Suat kimdir sorusu çetebaşı Sedat Peker'in Mehmet Ağar hakkındaki yeni suçlamaları arasında yer almasıyla sorulmaya başlandı. Peki, Muğla Emniyet Müdürü Suat kimdir?

Sedat Peker'den Mehmet Ağar hakkında flaş iddia! Son dönemde yayınladığı videolarla AK Partili isimleri hedef alan Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda Mehmet Ağar'ın mazot kaçakçılığı yaptığını iddia etti.

"Derin mehmet, marinanın yönetiminden ayrılmakla bu işler olmaz" diyen Sedat Peker paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Muğla Emniyet Müdürü Suat kimdir?

Muğla Emniyet Müdürü Suat kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve neden gündeme geldi? Gündeme gelmesinin nedeni çetebaşı Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar oldu.

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Muğla Emniyet Müdürü Suat kimdir?

07 Haziran 2021 17:40

Muğla Emniyet Müdürü Suat kimdir sorusu çetebaşı Sedat Peker'in Mehmet Ağar hakkındaki yeni suçlamaları arasında yer almasıyla sorulmaya başlandı. Peki, Muğla Emniyet Müdürü Suat kimdir?

Süleyman Suvat Dilberoğlu

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu

Sedat Peker'den Mehmet Ağar hakkında flaş iddia! Son dönemde yayınladığı videolarla AK Partili isimleri hedef alan Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda Mehmet Ağar'ın mazot kaçakçılığı yaptığını iddia etti.

"Derin mehmet, marinanın yönetiminden ayrılmakla bu işler olmaz" diyen Sedat Peker paylaşımında şu ifadeleri kullandı

"Derin Mehmet, marinanın yönetiminden ayrılmakla bu işler olmaz. Senin ve oğlunun üstüne olan, Mübariz'den gasp ettiğin, marinanın içinde olan mak petrolü de Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaksın. Yoksa o benzin istasyonunda yaptırdığın mazot kaçakçılığının dosyasını açacağım.

Kıymetli dostlarım, dünyanın neresinde bir benzin istasyonunun beş bin tonluk gemilerin yanaşabileceği iki tane iskelesi olur? derin mehmet ve ekibi buradan mazot kaçakçılığı yapıyor, herkesin gözünün önünde. Muğla emniyet müdürü suat da seyrediyor."

Muğla Emniyet Müdürü'nün tam adı Süleyman Suvat Dilberoğlu'dur.

Suvat Süleyman Dilberoğlu kimdir? Süleyman Suvat Dilberoğlu 1967 yılında Kocaeli ilinde dünyaya geldi.

DİLBEROĞLU, 1985 yılında Polis Koleji' nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi' nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başlamıştır.

Teşkilatın çeşitli birimlerinde değişik rütbelerde görevini başarıyla yerine getiren Dilberoğlu, son olarak Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, 19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı kararname ile Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.