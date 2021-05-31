Sedat Peker açıkladı: Cemevine saldıracaklar
Son dönemlerdeki açıklamaları ile tartışmalara neden olan ‘suç örgütü yöneticisi’ olmak iddiası ile hakkında arama kararı bulunan Sedat Peker twitter üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.
Son dönemlerde Youtube üzerinden yayınladığı videolarla tartışmaların odağında olan suç örgütü lideri Sedat Peker yeni bir iddiayı gündeme getirdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Peker şu ifadeleri kullandı:
Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa'daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir Cemevine saldırıdır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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