Sedat Peker 8. videoyu yayınladı! 'Fırtınalarla büyüyenler rüzgarlarla yıkılmazlar'

Sedat Peker, önceden duyurduğu gibi bu sabah saat 7:30'da ifşa videolarının 8. olanını yayımladı.

YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla tartışmaya açan Sedat Peker, video serisinin 8'incisini 'Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarda Yıkılmaz' başlığıyla yayınladı.

Peker'in video çektiği mekanı yine değiştirdiği görüldü.

Konuşmasının başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki yayında, "Peker'in son videosu 8 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi..." denilmesi üzerine, "8 milyon kişi çocuk pornosu da izliyor" yanıtını vermesine atıf yapan Peker şunları söyledi:

"Adet olduğu üzere yine yoklamak yapmak istiyorum. Ancak bu sefer Süslü Süleyman'a tek ayak cezası vereceğim. Çünkü çok ayıp şeyler söylemeye başladı. Bilinçaltında yaşadığı olayları dışa vurmaya başladı. Yoklamamızı alalım isterseniz; Düşkün Abdulkadir orda mısın? Süslü Sülüman sen zaten buradasın. Operasyon hazırlattırıyorsun ya senin elemana, çalışıyor şimdi Resul (Organize Suçlarla Mücadele Daire Resul Holoğlu'ndan bahsediyor) bütün milleti nasıl toplayacağız diye... DHKP-C'ye, FETÖ'ye bağladın ya... Geleceğiz sana ama sen cezalı olacaksın bugün. Çakma solcular için, orijinalleri baş üstünde, yoklama almaya gerek yok..."

İşte o videonun tamamı;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.