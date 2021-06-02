'Sedat Avni'nin firari FETÖ'cü yorumcuları...

Hakkında suç örgütü liderliğinden dolayı yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker’in videolarını yorumlayan FETÖcü firarilerin sosyal medya faaliyetine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Youtuber FETÖ’cülerin yeni ekmek kapısı”nın “Sedat Avni” olduğunu yazdı…

Sedat Peker'in ekmeğini yemeyen kalmadı...

Daha önce "Oluk oluk kanlarını akıtacağım" diye tehdit ettiği için davalık olduğu akademisyenler bile Peker videolarını yorumlamak için Youtube kanalları açıyorlar...

15 Temmuz'dan birkaç ay önce tescilli bir FETÖ'cüye, "Vaay Fuat Avni özlettin vallahi, gözümüz mesajlardaydı" diye özlemle seslenen Fatih Portakal'ın Youtube kanalına bile nur yağdı.

Nasıl olsa #mafya #peker etiketiyle yüz binlerce tık garanti.

Ama kuşkusuz, bu kanlı mafya dizisine ekmek doğrayıp karnını doyuranların ilk sırasında firari FETÖ'cüler var.

"Sezon" başladığından beri yıllardır Peker'in bugün söylediklerini bire bir dile getiren ancak bu kadar reyting alamayan Youtuber şakirtler paraya para demiyorlar.

Firarilik günlerinde para için birbirlerine silah çeken şakirtlere "himmet gibi" gelmiş olmalı.

Peker, telif hakları için FETÖ'cü Youtuber'lara dava açar mı bilmiyorum...

Peker, Fetullah Gülen'den imzalı Rolex alacak kadar itaatkâr olsa da ihtimal dahilinde.

Hem, son olarak Meral Akşener'i tehdit ettiği eski tweet'lerini silince seyircilerinden "Tweet silen mafya babası mı olur" eleştirisi alan Peker'in yapmadığı ne kaldı ki?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.