DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6003 ₺

EURO

18,7536 ₺

ALTIN

995,31 ₺

BİST

3.976,36 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

TSK'nın kimyasal gaz kullandı ifadelerinden sonra Fincancı soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

21 Saat Önce
2022-10-26 09:35:24
Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Göz altına alınan Fincancı İstanbul'dan Ankaraya götürüleceği öğrenildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, sosyal medya hesabından, "TTB Başkanı ve Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı kabul edilemez bir şekilde gözaltına alınmıştır. Derhal serbest bırakılsın" açıklamasında bulundu.

 
88

Avukat Eren Keskin de, "Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Bir Adli Tıp hekimi, TTB başkanı çağrılınca ifadeye gidecekken gözaltına alınıyor. Gözaltında tutulan gazeteciler ve Şebnem Korur Fincancı.. Sizi asla yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.

87

(Duvar)

 
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş