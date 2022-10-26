Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Göz altına alınan Fincancı İstanbul'dan Ankaraya götürüleceği öğrenildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, sosyal medya hesabından, "TTB Başkanı ve Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı kabul edilemez bir şekilde gözaltına alınmıştır. Derhal serbest bırakılsın" açıklamasında bulundu.

Avukat Eren Keskin de, "Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Bir Adli Tıp hekimi, TTB başkanı çağrılınca ifadeye gidecekken gözaltına alınıyor. Gözaltında tutulan gazeteciler ve Şebnem Korur Fincancı.. Sizi asla yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.

(Duvar)