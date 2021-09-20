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Sayıştay'ın yeni daire başkanı, İsmail Destan seçildi

Sayıştay Daire Başkanlığına, 6. Daire Üyesi İsmail Destan seçildi.

12 Dakika Önce
2021-09-20 12:05:03
Sayıştay'ın yeni daire başkanı, İsmail Destan seçildi

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.

Toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 6. Daire Üyesi İsmail Destan seçildi.

Destan, 1962'de İznik'te doğdu. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan Destan, Gazi Üniversitesinde Kamu Yönetimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Destan, 1983-1986 arasında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde memur, 1986-2003 arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü, Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkontrolör görevlerinde bulundu. 2003-2010 arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Destan, 2010'da Sayıştay Üyeliğine seçildi. Evli ve üç çocuklu olan Destan, İngilizce biliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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