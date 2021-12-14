Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin denetim raporunu yayınladı

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını kamuoyuyla paylaştı.

2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde geçen "4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılacaktır. Ayrıca, ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılacaktır." düzenlemesinin gerekçesi de ortaya çıktı.

Büyükşehir belediyelerinde "İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması" ve bunların diğer yıllara devri suretiyle izin ücreti alacağı doğması en fazla ortaya çıkan bulgu oldu.

Personel alımlarına ilişkin bir bulgu yer almazken, sözleşmeli personele vekalet verilmesi ise tespit edilen diğer hususlardan birisi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.