DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fransa, Versay Sarayı'nın bir bölümü BAE'ye satıyor!
Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faiz oranları düşer mi?
Omicron varyantı Çin’e sıçradı
Marmara'yı denizanaları istila etti
Konut satışlarında rekor artış!
Dolar yeniden yükselişe geçti
31 Aralık Cuma okul var mı? 31 Aralık'ta okullar açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin denetim raporunu yayınladı
‘’Biz 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' türküsünü çığıranlardan değiliz’’
Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Erdal Şeyda Lafçı ne iş yapıyordu?
Gülçin Ergül kimdir? Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl?
31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşı tatili 3 gün mü? 31 Aralık'ta okul var mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2022 yılbaşında sokak kısıtlaması var mı?
Şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi: Kendisi yaralandı, sevgilisi kurtarılamadı
Rusya kendi İHA'larını Bayraktar ile kıyasladı: ''Bizimki daha iyi''

TIMETURK / GÜNDEM / Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin denetim raporunu yayınladı

Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin denetim raporunu yayınladı

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını kamuoyuyla paylaştı.

2 Saat Önce
2021-12-14 10:11:50
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin denetim raporunu yayınladı

2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde geçen "4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılacaktır. Ayrıca, ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılacaktır." düzenlemesinin gerekçesi de ortaya çıktı.

Büyükşehir belediyelerinde "İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması" ve bunların diğer yıllara devri suretiyle izin ücreti alacağı doğması en fazla ortaya çıkan bulgu oldu.

Personel alımlarına ilişkin bir bulgu yer almazken, sözleşmeli personele vekalet verilmesi ise tespit edilen diğer hususlardan birisi oldu.

say1

say2

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş