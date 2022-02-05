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Saygı Öztürk’e 'Uğur Mumcu raporu' eleştirisi! ‘Düpedüz şiddet pornografisi…’

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün yayımladığı Uğur Mumcu raporunu eleştirdi ve “Düpedüz şiddet pornografisi” dedi.

3 Saat Önce
2022-02-05 12:41:06
Saygı Öztürk’e 'Uğur Mumcu raporu' eleştirisi! ‘Düpedüz şiddet pornografisi…’

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazetecileri kullandıkları “gözleri önünde” kalıbı nedeniyle eleştirdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü ana ait görüntülerin yayımlanması ile Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün Uğur Mumcu'nun otopsi tutanağını yayımlamasını örnek gösterdiği yazısında, eleştirilerde bulundu.

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü ana ilişkin kamera kaydının yayımlanmasıyla, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde “kan ve şiddet içeren görüntülerin yayımlanmasının doğru olmadığı yönündeki” ilkesinin çiğnendiğini belirten Bildirici, “İnsanların acılarını artırmakla kalmayıp, bir restoranda böyle bir cinayet işlenebildiğini göstermiş oldu. İki fazla tık uğruna şiddet pornografisinden medet ummak büyük hata…” yorumunu yaptı.

Bildirici, Öztürk'ün yayımladığı ve Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars'ın tepki gösterdiği söz konusu tutanak için de “Böylesine kanlı ve haber değeri olmayan bir tutanağı ‘ilk kez yayımlamak' ile övünmek de anlaşılır gibi değil. Hiç yayımlanmamalıydı” dedi. “Uğur Mumcu gibi tanınmış bir gazetecinin paramparça olduğunu anlatan böyle bir teslim tutanağının yayımlanmasının cinayetin aydınlatılmasına bir katkısı olmadığı gibi habercilik açısından yayımlanmasında da fayda olmadığını” söyleyen Bildirici, şunları kaydetti:

“Saygı Öztürk'ün bu tutanağı yayımlaması da tıpkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet anı görüntülerinin yayımlanması gibi. Uğur Mumcu'nun yakınlarını ne kadar üzeceği ve toplumda travmatik etki yaratacağı gözetilmemiş. Düpedüz şiddet pornografisi…”
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