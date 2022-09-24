Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklaması

F-35 programıyla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı, 'Çıkarılma süreci bizim arzumuz dışında alınmış bir karar. Haksız olduğunu söylüyoruz. Dönersek herkes kârlı olur. Biz yalvarıp yakaracak durumda değiliz' dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Demir, "Ürünlerimizin teknolojik seviyelerini giderek artırıyoruz. Dünyada SİHA'ları herkes biliyor. Güney Afrika'da bazı şirketleri ziyaret ettik. Bizden daha iyi diyemiyoruz. Dünyada birçok ülke SİHA yapıyor ama belirli özelliklerde ön plana çıkıyoruz" dedi.

"Seyir füzesi olsun katı yakıtlı füzeler olsun bunlarda da dünyada gerçekten önde gelen ülkeler arasındayız. Sıralama yapmak istemiyorum ama ilk 10 içinde olduğumuz çok sayıda saha var" diyen Demir şunları söyledi:

"Deniz platformlarında bir dizi elektrik sistem, silahlarda önemli ölçüde yerlileşme var. Bunlarda önemli bir harcama kaydediyoruz. Kara, deniz, hava platformlarında dünyada sayılı ülkeler arasına girme eğilimimiz var. Milli Muharip Uçak (MMU) devreye girdiğinde havacılık alanında kendimizi ilk 5'te sayabiliriz.

(F-35 programı) Çıkarılma süreci bizim arzumuz dışında alınmış bir karar. Haksız olduğunu söylüyoruz. S-400'ün F-35 ile aynı argümanda bulunamamasının temeli yok. Burada çok net şekilde art niyetli ve S-400'ün bahane olarak kullanıldığını söyleyebilirim.

'YALVARIP YAKARACAK DURUMDA DEĞİLİZ'

Bizim hesaplarımıza göre, imalatta sağladığımız avantajlara göre uçak başı 7-8 milyon dolar ilave maliyet geleceğini düşünüyoruz. Birim F-35'ler 7-8 milyon dolar daha pahalı satılıyor olacak. Bu onlara olan maliyettir. Dönersek herkes kârlı olur. Biz yalvarıp yakaracak durumda değiliz.

Şu anda F-35 programından çıkıldı olmaması gerekiyor. Tüm görüşmelerde F-35 hakları konusu canlı tutulmaya devam edecek. Burada bir haklılık payımız var. Bu programdan çıkarılmanın verilen para karşılığında maliyeti var. Bizim tahminimiz 10-11 milyar dolar civarındaydı. O açıdan bütün görüşmelerde F-35 iddiamız, sorunların masada tutulması gerekiyor.

F-16 bazında elimizdeki F-16'larla modernize etmekle ilgili son derece iddialıyız. ABD hiçbir şey vermese bile F-16'ları devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyma kabiliyetimiz var. Biz bütün gücümüzle Türkiye'nin hava kabiliyetlerini ele güne mecbur kılmayacak şekilde oluşturacağız. Üzerine koyacağınız kabiliyetler çok önemli. Silah sistemlerinin ne kadarı kontrolünüzde olduğunuz gibi bir dizi senaryo var.

'TÜRKİYE'NİN SİHA'LARI ÖNE ÇIKIYOR'

Türkiye içeride yapacağı hiçbir sistemi dışarıdan almamalıdır. Biz bundan çok çektik. Dünyada çok sayıda SİHA yapan ülke var neden Türkiye'nin SİHA'ları öne çıkıyor? Teknolojileriniz önemli, onların kombinasyonu önemli. Senaryoları hesaba katmanız gerekiyor. Türkiye alternatifsiz değildir. Bu hızla gidersek göreceksiniz çok daha yeni ürünler ortaya çıkacak.

'2025'TE MİKRO UYDUMUZU UZAYA KOYMUŞ OLACAĞIZ'

Biz 2025'te mikro uydumuzu uzaya koymuş olacağız. Bu çalışmalar safha safha devam edecek. Çeşitli roket motoru teknolojilerinin denenme aşaması devam ettiği için burada teknoloji gösterimi de önemli. O motor teknolojisinin ispatlanmış olmasıyla ilgili projeler bunlar."