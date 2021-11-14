Savcılık: Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş’ın ölüm sebebi intihar

Ankara Çankaya’da bulunan ofisinde ölü bulunan Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş, 9 Ağustos'ta Ankara Çankaya'da bulunan ofisinde ölü bulunmuştu. Ölümüne ilişkin ilk incelemelerde Taş'ın intihar edebileceği yönünde bulgulara ulaşılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Taş'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre savcılık, Taş'ın ölümüyle ilgili elde edilen tüm delillerle birlikte Taş'ın otopsisini incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na göndermişti. Adli Tıp Kurumu tarafından gelen raporda ise, Aydın Taş'ın "iple asılma sonucu öldüğü" ve ölümle ilgili herhangi bir cinayet şüphesinin tespit edilemediği belirtildi. Raporun soruşturma dosyasına eklenmesinin ardından savcılık, Aydın Taş'ın intihar ettiğine kanaat getirerek soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

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