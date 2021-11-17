DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kripto parada ''Elon Musk'' etkisi! Az bilinen altcoin yüzde 117 değer kazandı
Ukrayna lideri Zelenskiy: Türkiye ile ortaklık silahlı kuvvetlerimizi güçleniyor
Şehzadebaşı camii nerede? Şehzadebaşı camiye nasıl gidilir?
FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'a 'helalleşme' desteği
HDP’den Mehmet Eymür hakkında suç duyurusu
Akşener: Hz. Ömer gibi adalet ve eşitlik yolunda çalışacağız
İran'da petrol boru hattında patlama
Sezai Karakoç nereye defnedilecek? Sezai Karakoç cenazesi ne zaman saat kaçta? Sezai Karakoç hangi mezarlığa gömülecek?
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk sahip olduğu tüm evlerini sattı: Peki neden?
2021 TUS ek tercih son gün ne zaman? TUS ek tercihler ne zaman bitecek?
Azerbaycan açıkladı: 7 asker şehit
Instagram'dan çok tartışılacak özellik: 'gerçek bir kişi' olup olmadığınızı anlamak için selfie çekmenizi isteyecek
Engelli ve eski hükümlüleri ilgilendiriyor! Hibe başvuruları başladı
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih işlemleri başladı
İskendurun AŞ - Çarşambaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TIMETURK / GÜNDEM / Savcıdan Başak Cengiz'in katili ile ilgili kritik karar

Savcıdan Başak Cengiz'in katili ile ilgili kritik karar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un anne-babasının oğullarının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebini reddetti.

2 Saat Önce
2021-11-17 10:05:19
Savcıdan Başak Cengiz'in katili ile ilgili kritik karar

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen genç mimar Başak Cengiz'in ölümüyle ilgili davada gelişme yaşandı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, savcılık, Can Göktuğ Boz hakkında, soruşturmaya devam etme kararı aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Boz'un kıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebi reddetti. Savcının bu kararı almasındaki en önemli gerekçeler ise, katil zanlısının iki üniversite okumasını ve zanlının 'hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım' yönündeki açıklamaları oldu.

Öte yandan Başak Cengiz'in annesi Beyhan, babası Avni ve ağabeyi Fatih Cengiz, ifade vermek için adliyeye davet edildi. İlk olarak ağabey ifade verdi. Fatih Cengiz, zanlıdan şikayetçi oldu.

ANNE, 'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' DEMİŞTİ

Can Göktuğ Boz'Un 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasının ardından avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu savunmasında oğlunun 'akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntılarının arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu nedenle gözlem altına alınıp tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" demişti.

Ancak Boz, özel bir üniversitede mühendislik ve Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü okuduğunu, yıllar önce uyuşturucu kullandığı için 17 gün yatılı olarak tedavi gördüğünü, yine aynı yıllarda unutkanlık için de ilaçla tedavi aldığını belirterek, "En son 2016'da tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için hastaneye gitmedim. Herhangi bir hastalığım bulunmamaktadır" diye konuşmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş