Habertürk'te canlı yayına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Türkiye 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' veriyor” dedi.

Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın sunduğu programa katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Türkiye 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' veriyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, ülkemizi Suriye'ye çevirmek için özel bir formül uyguluyor. Fakat buna direneceğiz. Devletimizin, halkımızın yanında olacağız" deyen Sayan, "Tefeciler halkımızın yıllardır kanını emiyor. Bunu yaparken vergi de kaçırıyorlar. FETÖ'nün, PKK'nın parasını çalıştırıyorlar. Aslında devlet görevini yapıyor. Kurtulmanın tek yolu mağdurun görevini yapıp korkmamasıdır. Bu belki 50-100 yıllık bir sorun. Bugün de belki en azını yaşıyoruz. Parasını malını gasp etmek için 20-30 yıl önce insanları dağa kaldırıyorlardı. Nedenine gelince; bazılarının işi bozuluyor, çeki de olabiliyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BAĞLILIK

"Türkiye ittifakı ile seçime girelim" diyen Savcı Sayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılığını ise şu cümle ile özetledi: "Sayın Erdoğan'ı Allah göstermesin ölüme mi götürmek istiyorlar onunla birlikte ölmek isterim."

Sayan, bölgede tefecilerin PKK veya aşiret gücünü kullandığını dile getirirken çarpıcı bir örnek verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tefeci kurbanı bir ailenin durumunu anlatırken bir anda sesi düğümlendi. Sayan "Zengin bir ailenin oğlunu buluyor ve ona sürekli para harcatıyorlar.Sonra onu baskıya alıp, babasından para aldırıyorlar. Annesi bileziklerini bozduruyor." dedi.

ÇOCUĞU YETİM KALMASIN DİYE

İNTİHARDAN VAZGEÇMİŞ

Tefecinin eline düşen o şahıs için devreye girdiğini söyleyen Sayan, "Tefeciden 30 bin lira almış, ben uzlaştırmak için devreye girdim, yardımcımı gönderdim. 130 bin lira teklif ettik kabul etmedi. O şahıs bana "sobanın başında oturdum intihar edecektim. Tabancayı çektim, fakat batım ki" sözlerinden sonra Sayan biranda durakladı ve gözleri doldu sonra sesi titreyerek şöyle devam etti "benim ilk okula giden küçücük kızım orada ders çalışıyor. Ben o çocuğumun yetim kalacağını düşünerek intihar etmekten vazgeçtim." dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN YARDIM İSTEDİ,

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Konuyla ilgili savcıyı, polisi haberdar ettiğini anlatan Savcı Sayan "Kimseye haksızlık yapmak istemem, Emniyet Müdürü kendisi operasyon yaptı, İçişleri Bakanı kendisi talimat verdi. Adalet Bakanı tefecilerin cezasını 1.5 yıl artırdı. O şahıs hakimin karşısına çıktı hakimin "bunlar sana para vermiş, bu kişiler devrede, belediye başkanı beni aradı, belediye başkının odasına gitmişsin, eşin orada bayılmış, niye bunları inkar ediyorsun" diye zorlamasına rağmen o şahıs, suçlamaları reddetti." dedi.

TEFECİLİK YAPANLARIN ARKASINDA

İKİ GÜCÜ VAR: PKK VE AŞİRETLER

Tefecilik yapanların 2 argümanı kullandıklarını söyleyen Savcı Sayan sözlerini şöyle sürdürdü "Bunlar ya aşiretinin gücünü kullanıyor, ya da PKK'nın gücünü kullanıyor. Benim bölgemde tefecilik yapanın yüzde 90'ı aynı zamanda PKK sempatizanı." dedi.

SAVCI SAYAN'DAN TEFECİLİĞİ BİTİRECEK

ÖNERİ: TERÖR FİNANSMANI SAYILSIN

Bölgedeki tefeciliğin nasıl yaşandığına ilişkin çarpıcı örnekler veren Savcı Sayan, bankanın verdiği kartın vadesinden önce ödemi yapılmaması halinde iptal edileceği endişesini duyan çiftçinin banka kapısındaki tefeciden borç para alarak hesabını kapattığını anlattı. Tefeciliğin sosyal sonuçlarının yanında çiftçiyi de üretim yapmaktan soğuttuğunu anlatan Sayan, tefeciliğin sona ermesi için de net konuştu" Bunun çözümü devlet bunu terör finansmanı sayacak ve mallarına el koyacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.