Savcı Sayan'dan İstanbul'a 'fiyat' göndermesi: 'Çıldırırsınız'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ilde su fiyatının artık 1 TL olduğunu belirterek İBB yönetimine gönderme yaptı. 'İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?' sorusunu yönelten Sayan, ildeki su, ekmek, ulaşım fiyatlarını paylaştı.

Paylaşımında ‘#AğrıFarkı' etiketini kullanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Meclis kararıyla alınan yüzde 30 indirim ile birlikte, kentte su artık 1 TL olacak” dedi. Yeni kararı sosyal medya hesabından duyuran Sayan, İBB yönetimine ve İstanbul'a da göndermede bulunarak, "İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?" sorusunu yöneltti.

"Çıldırırsınız"

İstanbul ve İBB yönetimine esprili bir dille göndermede bulunan Savcı Sayan, yalnız su fiyatları değil ekmek ve ulaşımda da son fiyatları paylaştı. Sayan paylaşımında, "Meclis kararıyla Su da %30 indirim yaptık.. Ağrı'da artık Su 1 TL.. İstanbul ne haber… Sizde durumlar nasıl.. Ekmeği de 2 TL yapmışsınız duymadık zannetmeyin… Bizde hala 1.4 TL.. Ha ulaşımı hiç konuşmayalım çıldırırsınız. Öğrenci 25 kuruş Tam 1,5 TL Hastabüs 1 TL" ifadelerini kullandı.

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