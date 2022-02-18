DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Almanya’da Münih Türkgücü’nün 11 puanı silindi
İngiltere, Ukrayna Büyükelçiliği'ni Kiev’den taşıdı
Savcı Sayan'dan İstanbul'a 'fiyat' göndermesi: 'Çıldırırsınız'
Bir ‘17 yaş’ cinayeti daha! Kalbinden bıçaklandı
Eski iş ortağını öldürdükten sonra intihar etti
Futbolcu Muzaffer Etçil hayatını kaybetti! Beşiktaş, Altay, Manisaspor forması giyen Muzaffe Etçil vefat etti
Lüks araç yüklü gemi okyanusta sürükleniyor
Ersoy Dede’den Tarkan'a: 'Ödlek, delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş'
Fed'den hisse senedi, tahvil ve kripto para yasağı!
Yasak Elma 132. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan kimi kovdu?
3 kişiyi yaralayan 'pitbull' köpeğin sahibi tutuklandı
Kadıköy belediye başkanından ‘LGBT merakı’ açıklaması
Cem Yılmaz: Bütün kötülükleri üç kişi yapıyoruz
Kukuli şarkıları yıldız sanatçıları geçti
Öldürülen Sıla Şentürk'ün babası konuştu

TIMETURK / GÜNDEM / Savcı Sayan'dan İstanbul'a 'fiyat' göndermesi: 'Çıldırırsınız'

Savcı Sayan'dan İstanbul'a 'fiyat' göndermesi: 'Çıldırırsınız'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ilde su fiyatının artık 1 TL olduğunu belirterek İBB yönetimine gönderme yaptı. 'İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?' sorusunu yönelten Sayan, ildeki su, ekmek, ulaşım fiyatlarını paylaştı.

2 Saat Önce
2022-02-18 23:38:59
Savcı Sayan'dan İstanbul'a 'fiyat' göndermesi: 'Çıldırırsınız'

Paylaşımında ‘#AğrıFarkı' etiketini kullanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Meclis kararıyla alınan yüzde 30 indirim ile birlikte, kentte su artık 1 TL olacak” dedi. Yeni kararı sosyal medya hesabından duyuran Sayan, İBB yönetimine ve İstanbul'a da göndermede bulunarak, "İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?" sorusunu yöneltti.

"Çıldırırsınız"

İstanbul ve İBB yönetimine esprili bir dille göndermede bulunan Savcı Sayan, yalnız su fiyatları değil ekmek ve ulaşımda da son fiyatları paylaştı. Sayan paylaşımında, "Meclis kararıyla Su da %30 indirim yaptık.. Ağrı'da artık Su 1 TL.. İstanbul ne haber… Sizde durumlar nasıl.. Ekmeği de 2 TL yapmışsınız duymadık zannetmeyin… Bizde hala 1.4 TL.. Ha ulaşımı hiç konuşmayalım çıldırırsınız. Öğrenci 25 kuruş Tam 1,5 TL Hastabüs 1 TL" ifadelerini kullandı.

savci-sayan-agri .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş