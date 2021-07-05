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Savcı, Muharrem İnce'ye siyaset yasağı istedi
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Savcı, Muharrem İnce'ye siyaset yasağı istedi

Ergenekon davasının 8 yıl önceki duruşmasında bir subayı iteklediği iddiasıyla hakkında dava açılan Muharrem İnce için savcılık, seçme ve seçilme yasağı istedi.

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05.07.2021 13:13:01
Savcı, Muharrem İnce'ye siyaset yasağı istedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre 1 Temmuz'da görülen duruşmada, İnce'nin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve siyaset yasağı getirilmesi talep edildi.

Muharrem İnce 8 yıl önce CHP grup başkanvekili olduğu dönemde Ergenekon davasını izlemek üzere Silivri'deki duruşmaya katılmıştı. İnce duruşmada çıkan tartışma sırasında, salonda görevli üsteğmeni kendisine müdahale etmeye çalışması üzerine iteklemişti. Bunun üzerine İnce hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, 2016 yılında anayasada yapılan değişiklikle dokunulmazlığının kaldırılması üzerine dava açılmıştı.

İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Ergenekon'a bakan mahkeme heyetinin 'FETÖ'den ihraç edildiğini, üsteğmenin de şikayetçi olmadığını hatırlatarak, "Talebin mahkeme tarafından kabulü halinde, verilecek karar Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecektir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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