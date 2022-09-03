Satılık Ve Kiralık Ev Fiyatları Ne Kadar? 2022 Güncel Satılık Konut Fiyatları

Güncel ev kiraları ne kadar? 2022 satılık daire fiyatları nedir? Ortalama ev kirası ne kadar? Ev kiraları neye göre artış göstermekte? Ev kiraları ne zaman düşecek? Son zamanlarda artan zam fiyatları beraberinde kira ve satılık konut fiyatlarındaki artışa da neden oldu. Bununla birlikte vatandaşlar tarafından kiralık ve satılık daire fiyatlarını gündeme getirdi. Ev kiraları neye göre belirlenir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Ortalama bir ev kaç para? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde yer almakta…

Satılık Konut Fiyatları

Ortalama bir ev kaç para? Türkiye'de satılık konutları ortalama metrekare birim fiyatı Temmuz 2022 sonu itibarıyla 10,683 TL olarak hesaplamıştır. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 18 yıl seviyelerindedir. Ortalama satılık ev fiyatları ise 200.000 ile 800.000 TL olarak bilinmekte. Satılık ev fiyatları bulunduğu konuma, bulunduğu şehire, mimari yapısına göre de değişiklik göstermektedir.

Güncel Kiralık Ev Fiyatları

Kiralık Konut fiyatları ortalama olarak 2.500 TL ile 5000 TL olarak bilinir. Ev Kiralarındaki artış ve azalış şehirden şehire değişiklik göstermektedir. Ev kiraları ne zaman düşecek? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konut piyasasında hareketli sürecin sonuna yaklaşıldığını belirterek ev kiralarının 2023'te düşeceğine değindi.

Ev Kiraları Neye Göre Farklılık Gösterir?

Ev kiraları neye göre belirlenir? Son zamanlarda artan kiralık ev fiyatları hakkında vatandaşlar nelerin kira artışına sebep olduğunu merak etmekte. Bu soruya verilebilecek en net cevap TÜFE oranları diyebiliriz. TÜFE açılımı ile Tüketici Fiyat Endeksidir. Bununla birlikte kiralık daire fiyatlarındaki farklılıklar ayrıca, evin konumu, büyüklüğü gibi etmenlere göre de değişkenlik göstermektedir.