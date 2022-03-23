DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya’dan ABD’ye nota! 'İstenmeyen kişi' listesini gönderdi
Instagram çöktü mü? Son Dakika: Instagram akış neden yenilenmiyor? İnstagram ne zaman açılır?
Chelsea’ye talip olmuştu; medya nasıl tuzağa düştü!
Satılığa çıkardığı evi hırsızlar yağmalayınca böyle yaptı!
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
AB'de gaz endişesi; ABD'den öncelik istiyor
Kurban bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tarihi | Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı tatili açıklaması
MGK Bildirisi açıklandı
Otoyollarda OGS dönemi sona eriyor
Irak’ta Sadr, Sünniler ve KDP ortak cumhurbaşkanı ve başbakan adayını açıkladı
İtirafçı yer gösterdi; sahilde kayıp Dursun Zehir'in cesedi aranıyor
ABD'nin casuslukla suçladığı Assange hapishanede evlendi
Estonyalı kadınlar Rus tehdidine karşı savunma eğitimi alıyor
‘Sahte başbakan’ ile kandırılan İngiliz bakandan Youtube’a çağrı
Masumlar Apartmanı 63. bölüm tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı youtube izle

TIMETURK / GÜNDEM / Satılığa çıkardığı evi hırsızlar yağmalayınca böyle yaptı!

Satılığa çıkardığı evi hırsızlar yağmalayınca böyle yaptı!

Bursa'da, mülk sahibi Zehra Kaplanoğlu tarafından tadilatı yeniden yaptırılıp satışa çıkarılan 3 katlı bina, hırsızlar tarafından talan edildi.

55 Dakika Önce
2022-03-23 21:56:34
Satılığa çıkardığı evi hırsızlar yağmalayınca böyle yaptı!

Kombi, doğal gaz peteği, elektrik tesisatları çalınan evin sahibi Kaplanoğlu, hırsızlık olaylarından bıkınca, evin ilk iki katının kapı ve pencerelerine içeriden duvar ördürdü.

623ac6b8470a9b440ce1d449

Binanın satışıyla ilgilenen emlakçı Mustafa Akkuyu, "Satılık binayı görmek isteyenler için dairelerin içerisinden video çektik ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz" dedi.

623ac6b8470a9b440ce1d441

İstanbul'da yaşayan Zehra Kaplanoğlu, 2020 yılında yatırım amaçlı Bursa'nın Yıldırım ilçesinden 3 katlı bir bina satın aldı. Kaplanoğlu, evi teslim aldıktan sonra tadilat yaptırdı. 3 katlı binanın içerisini yeniden yaptıran Kaplanoğlu, binayı satışa çıkardı.

623ac6b8470a9b440ce1d443

Kaplanoğlu, evle ilgilenmesi için Kurtoğlu Mahallesi'nde emlakçılık yapan Mustafa Akkuyu ile anlaştı. Mustafa Akkuyu, tadilatı tamamlanan 3 katlı binaya satılık ilanı astı. Bu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, giriş kattaki demir pencere korkuluklarını kesip çaldı.

623ac6b8470a9b440ce1d43f

Belli bir süre sonra hırsızlık için tekrar gelen hırsızlar, girdikleri evin içerisindeki elektrik tesisatı, kombi, doğal gaz petekleri ve muslukları söktü. Hırsızlığı engelleyemeyen mülk sahibi, 3 katlı binanın giriş ve ikinci katındaki dairelerin pencerelerine ve kapılarına içeriden duvar ördü.

‘EVE GİRİLEMEDİĞİ İÇİN VİDEOLARINI GÖSTERİYORUZ'

623ac6b8470a9b440ce1d44f

Hırsızların binaya girmesini önlemek için evin kapı ve pencerelerine duvar ördüklerini belirten emlakçı Mustafa Akkuyu, satılık olan binayı almaya gelen kişilerin şaşkınlık yaşadığını belirtti. Binanın içerisine şu an girilemediğini, ilanı görüp satın almaya gelenlere ev içerisinden daha önceden çekilen videoları göstererek pazarlık yaptıklarını belirten Akkuyu, "Mülk sahibimiz burayı satın aldı. A'dan Z'ye bütün tadilatını yaptı.

623ac6b7470a9b440ce1d437

Daha sonra satılık ilanı verdik. İlan verdikten 1 ay sonra hırsızlar girdi.

623ac6b7470a9b440ce1d43d

Kombi tesisatını söküp, götürdüler. Daha sonra korkulukları söküp götürdüler. Elektrik tesisatlarını, doğal gaz peteklerini söktüler. Ev sahibiyle görüşüp, buna bir çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Mülk sahibi bana, evin camlarına duvar örmemizi söyledi. Duvar örüldü.

623ac6b8470a9b440ce1d44b

Satılık olan evi görmek isteyenler için evin içerisinden video çektik. Oradan gösteriyoruz ya da asansör çağırıp, 3'üncü katın camından binaya gireceğiz" dedi.

'TRAJİKOMİK BİR OLAY'

623ac6b8470a9b440ce1d44d

Böyle bir olayla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik ise "Trajikomik bir olay. Mal sahibi burasını alıp güzelce tadilat yaptırdı.

623ac6b7470a9b440ce1d43b

Son zamanlarda artış gösteren basit hırsızlık olayları sonrasında evin içerisine girenler oldu. Kombiyi, petekleri çaldılar. Pencere korkuluklarını da kesip götürdüler.

623ac6b7470a9b440ce1d435

Mülk sahibi hırsızlık olaylarını önleyemeyeceklerini anlayınca içeriden duvar ördürdü. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahalle muhtarı olarak çok üzgünüm. Bir şehrin ortasındayız. Şehrin merkezinde böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizleri üzüyor" ifadelerini kullandı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş