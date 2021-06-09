Şaşırtan iddia: Simpsonlar Sedat Peker'i bildi

Daha önce bir çok kehanetinin tuttuğu iddia edilen Simpsonlar’ın bu kez de suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoları bildiği ortaya atıldı.

Süperhaber'de yer alan habere göre, Simpsonlar daha önce Trump'ın başkan seçileceği, Çin'de koronavirüsün çıkacağı, ABD kongre baskını, Kamala Harris'in başkan yardımcısı olacağı gibi iddialarla gündeme geldi.

Ancak bunların hiçbirinin doğru olmadığı, çizgi diziden alındığı söylenen görsellerin montaj olduğu ortaya çıkmıştı.

Son olarak da suç örgütü lideri Sedat Peker'in Simpsonlar'a konu edildiği öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan görsele göre Homer Simpson televizyonda Sedat Peker'i izliyor.

Sosyal medyada her ne kadar bu paylaşımın doğruluğuna inananların sayısı çok fazla olmasa da söz konusu görselin montaj olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.