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TIMETURK / GÜNDEM / Şarkıcı Şükriye Tutkun'dan 'Erdoğan' paylaşımı

Şarkıcı Şükriye Tutkun'dan 'Erdoğan' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği iftar davetine katılan şarkıcı Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından “Erdoğan keşke babam olsa” notunu paylaştı.

3 Saat Önce
2022-04-18 10:38:05
Şarkıcı Şükriye Tutkun'dan 'Erdoğan' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçılarla Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. Pek çok ünlü ismin bir araya geldiği geceye Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da katıldı.

Twitter hesabından Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Tutkun, ‘İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen herkese güleryüzle evet diyen, esprili, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Keşke babam olsa' boşuna dememişim' mesajını yazdı.

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Gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu da anlatan Tutkun, ‘Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşalı şoför Müslüm'ün kızıyım ben hatırlar mısınız, Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep” Sonra fotoğrafını gösterdim, “Bitirim adammış” dedi. Oysaki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam' dedi. .

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