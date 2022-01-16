Şarkıcı Sezen Aksu’ya ‘haddini bil’ tepkisi!

Şarkıcı Sezen Aksu'nun, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli son şarkısında ilk peygamber ve ilk insan olarak Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Hz. Adem hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında 'cahil' diyen Aksu, sosyal medyada büyük tepki çekti

Pop şarkıcısı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli sözleri kendisine ait olan yeni şarkısında "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadelerini kullanması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sezen Aksu Twitter'da gündem olurken, Aksu'nun bu ifadelerine tepki olarak #haddinibilsezenaksu etiketi açıldı. Aksu'ya yönelik aralarında yazar, gazeteci, hukukçuların bulunduğu bazı isimlerden de tepki geldi.

MUSTAFA SANDAL'DAN AKSU'YA DESTEK VE POLEMİK

Hasret Yıldırım adlı kullanıcı, Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtirken, bir başka kullanıcının Aksu'ya yönelik suç duyurusu yapılması çağrısına şarkıcı Mustafa Sandal tepki gösterdi.

Sosyal medyada “Müslüman Savcı ve Avukatları ALLAH Rızası için Göreve davet ediyorum.” şeklinde çağrıda bulunan Erdem Özveren adlı kullanıcının paylaşımlarından birini alıntılayan şarkıcı Mustafa Sandal, şu ifadeleri kullandı:

“Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır”

İşte o tepkilerden bazıları:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.