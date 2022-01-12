Şarkıcı Kıraç: “Fonlanmış medya çok etkili, özellikle muhalefette!”

“Türkiye’de fonlanmış medyanın çok çok etkili olduğunu düşünüyorum” diyen şarkıcı Kıraç, “Şu anki özellikle muhalefette çok etkili” ifadeleriyle dikkat çekti. Kıraç, “Bu ülke kendisi ile barışık kalsın istenmiyor” dedi.

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da hazırladığı Dur Bi Dinle programına konuk olan Anadolu Rock müziği yorumcusu Kıraç, Türkiye'deki medyaya ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takım için hazırladığı Haydi marşı ile yoğun eleştirilere maruz kalan şarkıcı Kıraç, Armağan Çağlayan'ın Dur Bi Dinle programına konuk oldu.

Kıraç, yarım saat süren söyleşide birçok konuda açıklamalar yaptı.

Yoğun eleştirilere maruz kaldığı Haydi marşıyla ilgili konuşan 49 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"O MARŞI 10 SENE ÖNCE YAPMIŞTIM"

“Aslında ben bu şarkıyı Avrupa Şampiyonası'ndan 10 sene önce yapmıştım. O dönem çok iyi lanse edememiştik. Elimde bu vardı, sosyal medya için kendim yaptım bu klibi. Milli takıma destek için. Türkiye bir yere yönlendirilsin isteniyor, ikiye ayrılmış vaziyette. Bir grup bir yere bir grup da bir başka yere yönlendirmek istiyor. Bu tür söylemler onların işine gelmiyor rahatsızlık veriyor. Mehmetçiğin ön plana çıkması, Milli değerlerin ön plana çıkması sanki sizi var olan sistemin içindeymiş gibi algılatıyor.”

“LİGHT BİR ATATÜRK İMAJI VAR”

Atatürkçü kimliğiyle bilinen başarılı şarkıcı açıklamalarına şöyle devam etti.

“Yurtdışından baktığınızda istenmeyen zihniyet bu adam profili. Asker millet el ele. Atatürk Türkiyesi gerçek anlamda Atatürk ama. Şu anki Atatürk mantığı değil yani. Lightlaştırılmış, light bir Atatürk imajı var. İşte böyle vatan duygusu ön planda hiç istenmiyor. Bu yurtdışından destekli fonlarla çalışan bunlar sosyal medyada son derece etkililer. Ben ne ordayım ne buradayım. Sadece vatanımla ilgileniyorum, halkımla ilgileniyorum, her şeyiyle halkımla ilgileniyorum. Niye Eurovision'a katılmıyorum? İnandığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. İnsanları eleştiriyorum ama bu şu değil ben her şeyi doğru yapıyorum anlamına da gelmiyor, kendimi de eleştiriyorum. Bu şarkı özelinde söylüyorum vatan duygusu ön plana çıksın istenmiyor. Bu ülke kendisi ile barışık kalsın istenmiyor. Asker profili, Mehmetçik profili, bayrak profili aşağılara gitsin ve bu ülke insanı böyle uyduruk aidiyeti olmayan bir yere gitsin dünya vatandaşı olsun isteniyor. Tabi orda ışık yok, orda facia var yani. Bunu isteselerdi Amerika ve NATO 70 yıl önce bu ülkeyi Ortadoğu ülkesi olarak planlamazdı. Bir Almanya, bir İspanya gibi planlardı. 15 Temmuz darbesinin olduğu gece bir gün sonra yazdığım şey buydu Amerika Türkiye'yi kaybetti.”

“FONLANMIŞ MEDYA ÇOK ETKİLİ”

Türk medyasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Kıraç, “Türkiye'deki medya hani özgür değil diyorlar ya öteki tarafta özgür değil yani. Ben fonlanmış medyanın çok çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şu anki özellikle muhalefette çok etkili” ifadeleriyle dikkat çekti.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.