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Şarkıcı Kenan Doğulu: Sezen Aksu seçilmiş bir kişidir

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında geçen hakaret içerikli sözler sebebiyle tepki gören Sezen Aksu'ya şarkıcı Kenan Doğulu'dan destek paylaşımı geldi.

24 Dakika Önce
2022-01-23 16:45:43
Şarkıcı Kenan Doğulu: Sezen Aksu seçilmiş bir kişidir

Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.

Şarkıcı Kenan Doğulu, Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, tepki çeken Sezen Aksu'ya destek verdi. Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.

Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Aksu'ya destek verdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen'imizdir.” .

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