Şarkıcı Irmak'a bir tepki de İzzet Çapa'dan: Komple deliriyoruz

Trafikte tartıştığı sürücünün Yüzüne tüküren şarkıcıya tepki gösteren gazeteci ve TV program yapımcısı İzzet Çapa, “Dedim ya komple deliriyoruz...Alın işte size nadide bir örnek daha...Üstelik korkarım yeni başlıyor bu toplumsal cinnet daha…” dedi.

Trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Şarkıcı Irmak Arıcı'ya tepkiler sürüyor. Şarkıcı Irmak Arıcı'yı bir tepki de gazeteci ve yapımcı İzzet Çapa'dan geldi.

İzzet Çapa Instagram sayfasından şu paylaşımda bulundu:

Doğrulanmış

Hanımefendi şarkıcıymış...

Bağışlasın tanımıyordum...

Trafikte birileriyle tartışmış...

Hoop yapıştırmış tükürüğü....

Elalem corona korkusundan market poşetlerini sabunla yıkarken...

Kapı kollarını falan dirseğiyle açarken...

Bu arkadaş hiç umursamamış....

Yapıştırmış...

Dedim ya komple deliriyoruz...

Alın işte size nadide bir örnek daha...

Üstelik korkarım yeni başlıyor bu toplumsal cinnet daha...

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü.

Arıcı, "Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkarak tırnaklarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadesini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.