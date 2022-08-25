Şarkıcı Gülşen tutuklandı mı? Gülşen gözaltına mı alındı?

İmam-Hatipliler hakkında aşağılayıcı sözler söyleyen Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gündeme gelen Gülşen tutuklandı mı merak eden vatandaşlar, Gülşen gözaltına mı alındı sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Gülşen hakkında detaylar…

Son zamanlarda aşırı dekolte giyimleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen'in son konserinde İmam-Hatipliler hakkındaki söylediği sözler ile gündeme gelerek milyonların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada hakkında binlerce paylaşım yapılan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı. Peki Gülşen tutuklandı mı? Şarkıcı Gülşen gözaltına alınacak mı?

Gülşen ne yaptı, suçu ne?

Şarkıcı Gülşen, İmam-Hatipliler ile ilgili söylediği sözler ile ilgili tepkilere neden oldu. İmam-Hatiplileri aşağılayarak hedef tahtasına oturtan Gülşen, konserinde bir kişiyle ilgili "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" dedi. Bu sözlerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen Gülşen hakkında davalar açıldı.

Şarkıcı Gülşen hakkında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi.

Gülşen kimdir?

Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarı Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Gülşen Bayraktar'dır. Aslen Ordu'ludur. Babası Arslan Bayraktar makine mühendisi, annesi Nimet Bayraktar ise ev kadınıdır. Bir ağabeyi ve bir de ablası bulunan Gülşen, Şehremini Lisesi'ni bitirdi.

Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Bölümü'ne girdi, ancak 2 yıl okuyabildi. Konservatuvarla eş zamanlı olarak İstanbul'daki kulüplerde sahne alıyordu. Sahne aldığı bir akşam Serap ve Özkan Turgay tarafından beğenildi ve albüm teklifi aldı. Böylece 1996 yılında ilk albümü “Be Adam” piyasaya çıktı. 1999 yılında “Erkeksen” adlı albümünü yayınladı.

2004'te dördüncü albümü Of… Of… ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti. “Yurtta Aşk Cihanda Aşk”, “Bi' An Gel”, “Yeni Biri”, “Sözde Ayrılık”, “Yatcaz Kalkcaz Ordayım”, “Kardan Adam”, “İltimas”, “Bangır Bangır” ve “Bir İhtimal Biliyorum” şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.

Birçok ünlü isimle yaşadığı çalkantılı ilişkileri ile gündemden düşmedi. 2006 yılında yapımcı Erol Köse ile, ardından Reha Muhtar'la birlikte oldu. Gülşen, 10 Haziran 2016 yılında İspanya Barcelona'da Ozan Çolakoğlu ile evlenmiştir. Gülşen'in bu evlilikten Azur Benan isminde bir oğlu bulunuyor.

Gülşen Albümleri:

Be Adam – 1996

Erkeksen – 1998

Şimdi – 2001

Of… Of… – 2004

Yurtta Aşk Cihanda Aşk – 2006

Ama Bir Farkla – 2007

Mucize – 2007

Beni Durdursan mı – 2013

Bangır Bangır – 2015 .