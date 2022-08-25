Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatılmıştı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine peş peşe tepkiler geldi.

"NEFRET ZİHNİYETİ ASLA ZEMİN BULAMAZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, şarkıcı Gülşen'in sahnede kullandığı, imam hatiplilere yönelik sözlerine Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklaması şöyle: Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.

"İNSANLIK AYIBI"

Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır...

BİR TEPKİ DE KURTULMUŞ'TAN

Gülşen'e bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş şu ifadelere yer verdi; Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir.

BAKAN BOZDAĞ: SAYGISIZLIK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki gösterdi. Bozdağ, "Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur. İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin,nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellelikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum." dedi.

DETAYLARI CNN TÜRK MUHABİRİ PAYLAŞTI

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever de, şarkıcı Gülşen'e başlatılan soruşturmaya ilişkin detayları paylaşmıştı. Sever'in konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle;

Yaklaşık dört ay önce sarf edilmiş sözler. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda imam hatiplilere yönelik sözlerin olduğu bir video yayınlandı. Videoda Gülşen'in sözlerinin ardından izleyicileri de kendisini alkışlıyor. Bu videonun üzerine çok büyük tepkiler geldi. Gülşen sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında jet soruşturma açtı. Savcılık emniyete yazdığı talimat yazısında şarkıcı Gülşen'in savcılığa mevcutlu bir şekilde getirilmesini istedi. Gülşen, çağrı usulü savcılığa gelmeyecek. Polis eşliğinde, bulunduğu yerden alınacak. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından savcılığa sevk edilecek. Bunun da bugün içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Milliyet