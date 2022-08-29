Şarkıcı Gülşen'e tahliye kararı

Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

Mahkeme yapılan değerlendirme sonucunda Çolakoğlu'nun adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Dilekçede, Gülşen'in, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı ve tutuklamanın hiçbir koşulu gerçekleşmediği halde haksız ve hukuka aykırı kararla tutuklandığı belirtilmişti. Gülşen hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istenmişti.

ÜST MAHKEME İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ

İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Kararda adli kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklanacağı ihtar edildi.

Gülşen'i ziyarete gelen ağabeyi: Bomba gibi

Ataşehir'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nu, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Ağabeyi Bayraktar, Gülşen'in durumuyla ilgili soruya "Bomba gibi" karşılığını verdi. Bayraktar, Gülşen'in tek kişilik koğuşta kaldığını da bildirdi.

Gülşen'in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı. DHA muhabirinin sorusuna cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi.

Edinilen bilgiye göre Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesine giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tutuklanan şarkıcı Gülşen'in tahliyesine karar verildi.

Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme yapılan değerlendirme sonucunda Çolakoğlu'nun adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.

"Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir"

Şüpheli Gülşen Çolakoğlu, savcıya verdiği ifadede, olaya konu sözlerin 30 Nisan 2022'de Ataşehir konserinde geçtiğini belirterek şunları söylemişti:

"Ben 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma, bu diyalog, konserin hatırlamadığım bir aşamasında, muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Orkestrama, 'Beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine, bana orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma, konsere gelenlere ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir.''

"Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur"

Ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçı olduğunu söyleyen şüpheli Çolakoğlu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Ben memleketimin bütünlüğünü, dil, din, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkemin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım. Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insanı ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür."

AA, DHA, TRTHaber