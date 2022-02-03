Şarkıcı Ceylan Ertem'in 'kadın' tacizcisi hakkında yeni gelişme

Bir dinleyicisi tarafından 5 yıldır takip ve taciz edildiğini açıklayan şarkıcı Ceylan Ertem’den yeni açıklama geldi.

Şarkıcı Ceylan Ertem, dün yaptığı açıklamada beş yıldır tacize uğradığını, tacizci kadının kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını ve kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini söylemişti.

Ceylan Ertem'den yeni açıklama geldi. Ertem son gelişmeleri Twitter hesabından açıkladı. Kadın hayranının pişman olduğunu, özür dilediğini söyleyen Ertem avukatının yine de gereken işlemleri başlattığını aktardı.

İşte Ertem'in Twitter'dan yaptığı yeni açıklamalar:

Merak eden herkese; avukatım bir kaç gündür gerekli olan her şeyi yapıyor. Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile; özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi. (Biz yine de gerekli işlemleri yaptık)

Bir daha bu sıkıntının devam etmeyeceğini umuyorum. Destek olup, bu tacizin sonunda durması için sesini yükselten herkese sevgilerimi gönderiyorum.

Bu kadar yüksek bir sesin karşı tarafın geri çekilmesine sebep olacağını bilmiyordum ama yine de destek almak istemiştim. Ve gerçekten çok etkili oldu. Herkese minnettarım.

Yalnız olmadığını bilmek güzel bir duygu. Eminim bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağım. Yaşarsam da binlerce şahidim var, bu bile güçlü bir duygu

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