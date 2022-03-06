Şarkıcı Çelik'ten siyaset açıklaması...

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı Zafer Partisi'ne katıldığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Çelik, Zafer Partisi'nin politikalarına destek verdiğini belirtti, 'Herhangi bir siyasi partiye katılmadım, benim işim sadece müzik' dedi.

Türk pop müziğinin önemli seslerinden Çelik Erişçi'nin, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katıldığı iddia edilmişti.

"BENİM İŞİM SADECE MÜZİK"

Çıkan haberler üzerine ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Odatv'nin haberine göre; Zafer Partisi'nin Suriyeliler dahil desteklediği politikalarının olduğunu kaydeden Çelik Erişçi "Herhangi bir siyasi partiye katılmadım, benim işim sadece müzik" dedi.

Ümit Özdağ başta olmak üzere Zafer Partisi'nde çok kıymetli insanlar olduğunu ve kendisine partiye katılması yönünde bir teklif geldiğini açıklayan Çelik Erişçi şunları kaydetti:

"Herhangi bir siyasi partiye katılmadım, benim işim sadece müzik. Her sorumluluk sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de bu ülke için bir takım düşüncelerim ve fikirlerim var. Bunlara yakın olan görüşleri elbette destekliyorum. Türkiye'de bu kadar yüksek oranda Suriyeli'nin olmasını doğru bulmuyorum. Bu anlamda da Zafer Partisi'nin bu konuya ilişkin çıkışlarını ve politikalarını son derece doğru buluyorum ve destekliyorum. Desteklediğim başka görüşleri de var. Başta Ümit Özdağ olmak üzere partide çok kıymetli insanlar var. Kendileriyle bir arada bulundum. Kendilerinden partiye katılmam yönünde bir talep oldu. Ancak ben bir müzik insanıyım ve şu anda politika ile ilgili bir şey düşünmüyorum." .