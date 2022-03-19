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TIMETURK / GÜNDEM / Şarkıcı Çelik'ten mayolu fotoğraf isyanı: Delirdiniz ulan!

Şarkıcı Çelik'ten mayolu fotoğraf isyanı: Delirdiniz ulan!

Yıllar sonra mayolu fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösteren şarkıcı Çelik, 'Baba ben bu fotoğrafı ne yapayım? Arkadaşlar ülkede topluca kullanılan antidepresan sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Delirdiniz ulan!' ifadelerini kullandı.

3 Saat Önce
2022-03-19 11:01:50
Şarkıcı Çelik'ten mayolu fotoğraf isyanı: Delirdiniz ulan!

Şarkıcı Çelik, yıllar sonra mayolu fotoğrafının sosyal medyada paylaşılarak tekrar gündem olmasına isyan etti.

Çelik, "Baba ben bu fotoğrafı ne yapayım? Arkadaşlar ülkede topluca kullanılan antidepresan sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Delirdiniz ulan!" ifadelerini kullandı.

Magazin tarihi üzerine yaptığı paylaşımlarla ünlü olan bir sosyal medya hesabı, şarkıcı Çelik'in 1994 yılına ait mayolu bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda “Çelik, İzel ve Ercan'sız kariyerine devam ederken yeşilleniyor, kutupta bile güneşleniyordu (1994) #yazgelsinartık” notu düşüldü.

Fotoğrafın tekrar gündem olmasına ve çok sayıda kişinin kendisine göndermesine isyan eden Çelik, Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak duruma tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün biri bunu yayınlamış, yayını kim gördüyse işi gücü bırakmış bana bu fotoğrafı gönderiyor. Baba ben bu fotoğrafı ne yapayım? Emekli maaşı mı bağlanacak, kariyerimde eskiden vücut nasıldı ikramiyesi mi verilecek? Nedir yani devlet dairesinde çalışır gibi yapıp vatandaş sırada beklerken sosyal medyada gezen ve bu fotoyu yollayanın amacı ne?

Senin savunma bakanın açıklama yapmış ‘9,5 milyon Suriyeli aldık' diye, sen zeytini neden 67 liradan yediğini anlayamıyorsun? Dolar 20 liradan 15 bandına gerilemiş, benzin uçmuş. Kimyasal olduğu için değil zamdan uçmuş! 1 kilo kıyma 125 TL. Polis meslek zorluğundan bitâp düşmüş, doktorlar yerde sürünüyor! Kadınlar öldürülüyor, çocuklara tecavüz ediliyor, yargı bunun tamamına iyi hal indirimi vermiş birileri bana bu fotoğrafı yollatacak lükse sahip! Düşünecek dertleri yok, sıkıntılı bir durum yok her şey yolunda. Bir tek ben geri zekalıyım!

Sonra bugün 18 Mart! Eee o gün dökülen kan, senin için feda edilen canlar için ödeyeceğin kefaret ne? Çelik'in seksi fotoğrafı… Çelik'in seksi fotoğrafı… Arkadaşlar ülkede topluca kullanılan antidepresan sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Delirdiniz ulan!" .

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