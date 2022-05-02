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Sarıyer'de zırhlı polis aracı devrildi; 2 polis yaralandı

İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

11 Dakika Önce
2022-05-02 23:07:14
Sarıyer'de zırhlı polis aracı devrildi; 2 polis yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. AA

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