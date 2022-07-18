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Sarıyer'de sahilde ceset bulundu

Sarıyer'de sahilde ceset bulundu.

8 Dakika Önce
2022-07-18 19:58:11
Sarıyer'de sahilde ceset bulundu

Kısırkaya Sahili'nde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi.

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Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı.

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İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. DHA

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