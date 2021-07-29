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TIMETURK / GÜNDEM / 'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı

'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da bir tarikat merkezindeki görüntüleriyle gündeme gelen Tuğamiral Mehmet Sarı'nın görevden alındığını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-07-29 18:31:04
'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda işlemin devam ettiğine dikkat çekildi.

Kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak bilinen Mehmet Sarı'nın soruşturma başladıktan hemen sonra görevden alındığı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, kamuoyuna 'sarıklı amiral' olarak yansıyan personele ilişkin soru üzerine, "Söz konusu personel soruşturma başlatıldıktan sonra görevinden alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir." yanıtını verdi.

Tuğamiral Mehmet Sarı'nın geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne giydiği cübbe ve sarıkla görüntüleri ortaya çıkmış, Sarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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