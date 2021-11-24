Sarıgül’e ‘Burası Kürdistan’ diyen esnafa gözaltı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Van ziyaretinde kendisine “Burası Kürdistan’dır” diyen Hacı Tunç adlı esnafın gözaltına alındığı iddia edildi

Bazı ziyaretlerde bulunmak amacıyla Van'a gelen TDP Genel Başkanı Sarıgül, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu. Sarıgül ve beraberindeki heyet, ardından İpekyolu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Sosyal medyada Van Haber'den Fatma Polatcan'ın paylaştığı videoda Sarıgül'ün ziyareti ettiği ilçe esnafından Hacı Tunç, “Ne kadar dil o kadar mutluluk. Doğu kültürü bambaşkadır. Doğu'yu unutmayalım. Bir arkadaşımız Siirt'te ‘Burası Kürdistandır' dedi. Bin, 2 bin yıl önce burası Kürdistan'dı. Yine de Kürdistan olacak. İtiraz etmeyelim. Bizi yaratan Allah'tır. Allah Kürtçeyi, Türkçeyi, Arapçayı, İngilizceyi de biliyor” diye konuştuğu görüldü.

Sarıgül: Herkes kendi ırkını, düşüncesini özgür bir şekilde konuşur

Esnaf Tunç'un sözlerinin ardından Sarıgül, “Türkiye Cumhuriyeti topraklarında herkes kendi ırkını, düşüncesini özgür bir şekilde konuşur. Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımızla el ele, kol kola, omuz omuza olacağız” dedi. Sarıgül ile Büyük Halk Pazarında esnaflık yapan Tunç arasındaki konuşmanın videosu sosyal medyaya yansıdı.

Bazı sitelerde yer alan haberlere göre Sarıgül pazardan ayrılmasının ardından Tunç işyerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götüründü. Tunç'un avukatının ise gözaltı sebebi hakkında kendilerine bir bilgi verilmediği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.