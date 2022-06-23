Sarıgül’den Ustaosmanoğlu'nun evine taziye ziyareti

Hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evine çok sayıda kişi taziye ziyaretinde bulunuyor. Taziye ziyareti için gelenler arasında TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de yer aldı.

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini alan cemaat üyeleri, Beykoz'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Çok sayıda kişi, Ustaosmanoğlu'nun evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Öğle saatlerinde Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül de taziye evine gelerek yakınlarına baş sağlığı diledi.

"Mekanı cennet olsun"

Sarıgül çıkışta yaptığı konuşmada "Başımız sağ olsun. İnançlarımız adına evlatlarımıza çok güzel öğretileri oldu. Bugün buranın bu kadar kalabalık olması hoca efendinin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi koruyan, inançlarımızın saygıyla, sevgiyle iyi bir şekilde öğretilmesi için çaba gösteren bir büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun" dedi. DHA

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