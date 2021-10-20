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TIMETURK / GÜNDEM / Şantaj kasetlerinin Peker’in elinde olduğu iddiası

Şantaj kasetlerinin Peker’in elinde olduğu iddiası

Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Peker'in elinde olduğunu iddia etti.

23 Dakika Önce
2021-10-20 14:22:22
Şantaj kasetlerinin Peker’in elinde olduğu iddiası

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame düzenlenen Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğu belirtilen Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sedat Peker'in eline geçtiğini öne sürdü.

Olur, geçen günlerde Girne polisine teslim olan Falyalı için "Sn. Reis Sedat Peker'i bu dosyaya katanlar halil falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar." dedi.

Yapılan açıklama şöyle:

"3 sene önce eray kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2021 itibariyle Sn. Reis Sedat Peker'in halil falyalı açıklamaları geldi. 3 sene sonra ise halil falyalı'nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker'i bu dosyaya katanlar halil falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, hikaye devam ediyor.

Sn. Reis Sedat Peker'in söylediği gibi: Doğruların gözle görülmeyen orduları, vatan fedailerinin arasında da gözle görülmeyen bağlar vardır. Velhasıl biz her yerdeyiz, biz milyonlarız…"

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker Falyalı'yı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım‘ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar‘la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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