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Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralılar var...

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken patlama yaşandı.

22 Dakika Önce
2022-01-08 15:15:11
Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralılar var...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Araçta bulunan 3 asker şehit oldu. 1 asker de yaralandı.

Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Şehit askerler Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Olay yaşandığı yere gitti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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