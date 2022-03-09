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TIMETURK / GÜNDEM / Şanlıurfa: Silahlı saldırıda yaralanan 2 polisten biri şehit oldu

Şanlıurfa: Silahlı saldırıda yaralanan 2 polisten biri şehit oldu

Şanlıurfa'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polisten biri şehit düştü.

2 Saat Önce
2022-03-09 21:53:07
Şanlıurfa: Silahlı saldırıda yaralanan 2 polisten biri şehit oldu

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldığı belirtildi.

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Olayda bir komiser yardımcısıyla bir polis memurunun ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır. Şehit polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı komiser yardımcımıza da acil şifalar diliyoruz."

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Merkez Haliliye ilçesindeki Ortadoğu Sağlık Merkezi Kavşağı'nda silahla yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılmıştı. AA .

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