Şanlıurfa'da ''Sedat Peker'' operasyonu
Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel Şanlıurfa'da gözaltına alındı.
DHA'nın aktardığı habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel Şanlıurfa'da gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Sedat Peker'in yayınladığı videolarda 'Feridun başkan' diye bahsettiği kişinin Şanlıurfa MHP eski İl Başkanı Feridun Öncel olduğu belirlenmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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