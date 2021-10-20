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Şanlıurfa belediyesinden dikkat çeken kartvizit: Sıkıntın olduğunda bizi ara

Şanlıurfa'da düzenlenen Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'i konserinde izleyicilere, bir internet platformunda yayınlanan ölüm- kalım oyunu dizisi 'squid game' ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlilerince, gençleri uyaran kartvizit dağıtıldı.

1 Saat Önce
2021-10-20 01:09:05
Şanlıurfa belediyesinden dikkat çeken kartvizit: Sıkıntın olduğunda bizi ara

Kartvizitin bir yüzünde oyuna davet edilen işaretin bulunduğu, diğer yüzünde ise Büyükşehir Belediyesi'nin telefon numaralarının da yer aldığı 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' ifadesi yer aldı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlenen konserde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, sahne aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlileri, Azerin'in konserini izlemeye gelen gençlere son günlerde bir internet platformunda popüler olan ölüm- kalım oyunu dizisine dikkat çekerek, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında destek olunacağına ilişkin kartvizitler dağıttı. Kartvizitlerin bir yüzünde, borçlarını ödemek için sonu ölüm ile sonuçlanan oyunları oynamak zorunda kalan karakterleri konu alan ölüm- kalım oyunlarına davet eden işaret, diğer yüzünde ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin telefon numaralarının da yer aldığı 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' ifadesi yer aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtıldığı kaydedilen kartvizitler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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