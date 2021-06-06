Sandıktaki kavgaya gazlı müdahale (765 köy/mahallede seçim)
Yurt genelinde bugün 764 köy ve mahallede ölüm ya da farklı nedenlerle boşalan muhtarlıklar için seçim yapılıyor. İstanbul'da 14 mahalleye sandık kuruldu. Yargı süreci sonucu 7 yılın ardından belde statüsü kazanan Afyonkarahisar Güney'de de belde beldiye başkanlığı seçimi var. Seçmenler ve görevliler de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Burada bazı sandık müşahitler arasında kavga çıktı. Kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.
Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün ara seçimler yapılıyor.
Türkiye genelinde 765 yerde sandık kuruldu. İstanbul'da da 14 mahallede seçim var.
11'İ KADIN 62 ADAY YARIŞIYOR
71 bin seçmen sandık başına gideceği İstanbul'da muhtarlık için toplam 62 aday yarışırken, adayların 11'ini kadınlar oluşturuyor.
Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday bulunuyor.
Mecidiyeköy 3, Ormanlı, Anadolu Kavağı, Feriköy, Katipmustafa Çelebi, Asmalı Mescit, Cihannüma, Vatan ve Sanayi mahallelerinde birer kadın, muhtarlık için mücadele edecek.
7 YIL SONRA SANDIK BAŞINA GİTTİLER
Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014'te kapatılan, daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de vatandaşlar oy kullanıyor.
Seçimde 8 belediye başkan adayı seçime katılırken seçmenler sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti.
Güney İlkokulunda 1830 seçmen kurulan 8 sandıkta oy kullanacak. Sorunsuz başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.
Beldede belediye başkanının yanı sıra 4 mahallenin de muhtar seçimi yapılıyor. Jandarma ekipleri seçimlerin sorunsuz geçmesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Ancak alınan tüm önlemlere rağmen seçim sırasında gerginlik yaşandı.
Güney İlkokulunda bazı müşahitler arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü.
Kavgaya biber gazıyla da müdahale eden jandarma ekipleri, tüm belediye başkan adaylarının taraftarlarını okul bahçesinden çıkardı.
Jandarma ekipleri, oy kullanacak vatandaşları 10'ar kişilik gruplar halinde içeri almaya başladı.
Beldede jandarmanın güvenlik önlemleri sürüyor.
DHA/NTV
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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