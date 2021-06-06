Sandıktaki kavgaya gazlı müdahale (765 köy/mahallede seçim)

Yurt genelinde bugün 764 köy ve mahallede ölüm ya da farklı nedenlerle boşalan muhtarlıklar için seçim yapılıyor. İstanbul'da 14 mahalleye sandık kuruldu. Yargı süreci sonucu 7 yılın ardından belde statüsü kazanan Afyonkarahisar Güney'de de belde beldiye başkanlığı seçimi var. Seçmenler ve görevliler de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Burada bazı sandık müşahitler arasında kavga çıktı. Kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.