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Sancar: AYM, tarihi bir fırsatı heba etti

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'yi kapatma davası iddianamesini kabul etmesine ilişkin olarak açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'AYM, tarihi bir fırsatı heba ettiğini açıkça söylemek zorundayız. Bu iddianame MHP Genel Merkezi’nde hazırlanmış, sarayın hukuk birimlerinde son şekli verilmiştir” dedi.

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21.06.2021 13:57:16
Sancar: AYM, tarihi bir fırsatı heba etti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'yi kapatma davası iddianamesini kabul etmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Sancar, "AYM, iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti. Bunu yapması için de yeterince hukuki ve vicdani sebep mevcuttu.Çünkü dava aylar süren bir siyasi kampanyanın sonucunda açılmıştı. Başta MHP olmak üzere iktidar ve yandaşları HDP'yi hedef gösterdiler ve AYM'den de bu yönde talepte bulundular. Başta MHP olmak üzere iktidarın birimleri yalnız HDP'yi değil, Cumhuriyet Başsavcılığını da da tehdit ettiler" diye konuştu.

Sancar şöyle devam etti:

“AYM iddianameyi reddetmiş olsaydı demokrasi umudu adına önemli bir mesaj vermiş olacaktı. AYM, tarihi bir fırsatı heba ettiğini açıkça söylemek zorundayız.  Ancak AYM'nin bundan sonraki süreçte bu vebali ortadan kaldıracak bir tutum sergilemesi yönünde beklentimizi korumak istiyoruz. Bu davanın iddianamesi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir. Bu iddianame MHP Genel Merkezi'nde hazırlanmış, sarayın hukuk birimlerinde son şekli verilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Davanın savcısının bizzat iktidarın kendisi olduğunu herkes görmelidir. HDP'yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır.  Bu davada verilecek karar sadece HDP'ye yönelik olmayacaktır.”

Konuşmasının devamında "AYM, HDP'yi kapatma kararı verirse kendini kapatma kararını da vermiş olacaktır" ifadesini kullanan Sancar sözlerini "HDP'yi yaşatacağız, büyüteceğiz mutlaka kazanacağız" diye bitirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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