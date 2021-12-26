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TIMETURK / GÜNDEM / Sanatçı Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız dolara da ‘one minute’ dedi

Sanatçı Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız dolara da ‘one minute’ dedi

Ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Ahmet Özhan, dolar ve euroya karşı hükümetin aldığı kararlara değinerek, 'Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir' dedi.

2 Saat Önce
2021-12-26 10:36:58
Sanatçı Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız dolara da ‘one minute’ dedi

Dolar ve eura karşı Türk lirasının yüzde 40'a varan değer kazanması sanatçıların da gündeminde.

Sabah gazetesine röportaj veren ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Ahmet Özhan, ekonomide alınan son kararlara değindi.

Cumurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Özhan, muhalefetin tepkisini çekecek eleştirilerde bulundu:

"Bugünün muhalifleri aslında din karşıtlığı üzerine konumlandırıyorlar kendilerini. Ve her sanatçı muhalif olmak zorunda gibi bir algı var. Amerikan Başkanı 'Türkiye'de iktidarı devirmek için muhaliflere destek olacağız' diyor. Alkışlıyorlar. Çünkü devlet, millet gibi bir zaafları, kaygıları yok.

'Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin, isterse Amerika'dan biri gelsin o yönetsin' diyorlar. Umurlarında değil. Ülkenin ekonomisi kötüye gitsin de ülke yıkılsın diye umuyorlar. Bir dakika ya... Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz. Kimsenin hükümranlığına girmeyiz. Dolar hükümranlığı kurmaya çalışıyor Amerika.

Ona da karşı koymaya çalışıyoruz. Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir.

Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar. Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım. Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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