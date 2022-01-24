Sanat, siyaset ve spor camiasından art arda tweetler! Fatma Girik’in ardından kim ne dedi?

Türk sinemasınını usta oyuncularından Fatma Girik bu sabah hayatını kaybetti. Girik'in ölümünün ardından birçok kişi sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayınladı.

Usta oyuncu Fatma Girik'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Girik'in ölümü ile birlikte sanat, siyaset ve spor camiasından birçok isim Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Peki Fatma Girik'in ölümünün ardından kim ne dedi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeşilçam'ın usta isimlerinden #FatmaGirik'e Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Fatma Girik ile olan bir fotoğrafını paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız #FatmaGirik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Sinemamızın usta oyuncusu #FatmaGirik hanımefendiye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Geride bıraktığı güzel eserleriyle anılmaya devam edecek. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Hastane'de Fatma Girik'i ziyaret ettiği sırada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünyadan bir #FatmaGirik geçti. Yaşamını sinemaya ve topluma adamış bir aydın, siyasetçi ve sanatçıydı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun; mekanın cennet olsun güzel insan."

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Hayat verdiği karakterler ile Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan değerli sanatçımız #FatmaGirik'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

Fatma Girik'in bir zamanlar belediye başkanlığı yaptığına dikkat çeken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Türk sinemasının usta oyuncularından, bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı görevini de üstlenen Fatma Girik'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise, "Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, hem oyunculuğuyla hem de cesaretiyle gönüllerde yer alan #FatmaGirik'in aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere, ülkemizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

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