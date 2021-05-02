Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan açıklama: Yanlış anlaşıldım

TFF 1.Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile ilgili sarf ettiği sözlerden dolayı basın açıklamasında bulundu.

TFF 1.Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Adana Demirspor taraftarlarının çok rahat bir şekilde, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek stada girebilmelerine karşın kendi taraftarlarının stada alınmadığını belirterek, "Bunu TFF'ye de açık açık yazdım. Dedim ki, ben stada taraftarımı alamıyorum, polis izin vermiyor. Benim taraftarım Türk vatandaşı değil mi? Neden Samsunsporlular stada giremezken, Adana Demirsporlular bu kadar rahat davranabiliyorlar? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. Emniyet müdürü onların karşısında önlerini ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi. Ben de tamam o zaman dedim, Türk futbolu bitmiş demek ki." ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'ın bu sözlerine karşılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç duyurusunda bulunmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım kamuoyu açıklamasında bulundu.

İşte Yıldırım'ın yaptığı açıklama:

“Samsunspor olarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz TFF 1. Ligde, pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık, Samsunsporumuzun müsabakalarına hiçbir şekilde seyirci alamayışımızın şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşamaktayız.

30 Nisan 2021 tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında, taraftarlarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla, basın mensuplarının sorduğu "Maçlarımıza niçin rakip takımlar gibi seyirci olamıyoruz?" sorusu üzerine, diğer takımların oynadıkları müsabakalarda Sayın İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak müsamaha gösterildiği, hatta Adana Demirspor Kulübü Başkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım.

Pandemi yasakları sürecinde, seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun, stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış olduğu yazılı tebligatlara rağmen, bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması, bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür. Benim amacım ve açıklamalarım, Samsun ilimizde kurallara uyulup da bazı illerde uyulmaması sonucu, yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmek için yapılmıştır.

Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan Sayın İçişleri Bakanımızın ve Emniyet Teşkilatımızın, yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirlerine sunarım.

Yüksel Yıldırım Yönetim Kurulu Başkanı

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.