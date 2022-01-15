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Samsun hava durumu | Samsun'da kırmızı alarm! Samsun kar yapışı son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 ilde kırmızı alarm verdi. Samsun'da buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceği öngörülüyor. Peki ama Samsun'da hava durumu nasıl? Kar yağışı ne zaman bitecek ve ne zaman kar yağacak? İşte Samsun hava durumu...

34 Dakika Önce
2022-01-15 22:49:50
Samsun hava durumu | Samsun'da kırmızı alarm! Samsun kar yapışı son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 ilde kırmızı alarm verdi. Samsun'da buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceği öngörülüyor. Peki ama Samsun'da hava durumu nasıl? Kar yağışı ne zaman bitecek ve ne zaman kar yağacak? İşte Samsun hava durumu...

Samsun hava durumu

Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen yağışların 15.01.2022 Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar (10-20 cm.), iç kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerdeki yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, akşam ve gece saatlerinden sonra etkisini artırarak kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı ve zamanla kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

samsun hava durumu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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