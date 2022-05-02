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Şamil Tayyar'dan Zelenskiy'e: Aptal komedyen

Şamil Tayyar, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye gücendiğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e 'Aptal komedyen' dedi.

2 Saat Önce
2022-05-02 09:36:17
Şamil Tayyar'dan Zelenskiy'e: Aptal komedyen

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Yunan ERT televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye Rus turistler konusunda kırgın olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 'tepki gösterdi.'

Tayyar, "Zelenskiy, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen" ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, söz konusu demecinde şunları söylemişti:

"Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna'yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya'dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil. Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye'nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız.”

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