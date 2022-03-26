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TIMETURK / GÜNDEM / Şamil Tayyar'dan 'Tansu Çiller' paylaşımı: 'Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum'

Şamil Tayyar'dan 'Tansu Çiller' paylaşımı: 'Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum'

Siyasete dönüş hazırlığı yapan eski başbakanlardan Tansu Çiller için sürpriz bir seçim anketi yapıldı. Optimar Araştırma tarafından yapılan ankette; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı yüzde 5.6 olarak belirlendi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan bu anketle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

17 Dakika Önce
2022-03-26 16:03:46
Şamil Tayyar'dan 'Tansu Çiller' paylaşımı: 'Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum'

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında parti kurma hazırlığı yapan eski başbakanlardan Tansu Çiller'le ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaşan Övür, parti kurması durumunda Çiller'e oy vereceklerin oranının yüzde 5.6 bandında olduğunu belirtti.

Bu anket sonucuna en dikkat çeken tepki ise AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ankete göre; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı %5.6 imiş. Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;

samil-tayyar-tansu-ciller-i-yuzde-5-MoCX .

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