Şamil Tayyar'dan 'Tansu Çiller' paylaşımı: 'Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum'

Siyasete dönüş hazırlığı yapan eski başbakanlardan Tansu Çiller için sürpriz bir seçim anketi yapıldı. Optimar Araştırma tarafından yapılan ankette; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı yüzde 5.6 olarak belirlendi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan bu anketle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.