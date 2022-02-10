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Şamil Tayyar'dan sert tepki: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı isyana teşviktir

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zamları geri alana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemesinin 'isyana teşvik ve yıkıcı' olduğunu savundu.

4 Saat Önce
2022-02-10 11:17:12
Şamil Tayyar'dan sert tepki: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı isyana teşviktir

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarında tepki gösterdiği dünkü videosunda "Erdoğan zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini eleştirdi.

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Tayyar, şunları kaydetti: "Elektrik fiyatlandırmasına ilişkin itiraz ve öneri, demokratik haktır. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ‘faturamı ödemiyorum' diyerek başlattığı girişim, iyi niyetten uzaktır, gayri ciddidir. Hatta isyana teşviktir, yıkıcıdır. Hak meşru zeminde, siyasi sonuç sandıkta aranır."

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Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemem' açıklamasına bir tepki de İYİ Parti'den

Kılıçdaroğlu'nun çıkışına Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'den tepki geldi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Habertürk ekranlarına konuk oldu.

Erdem'e, canlı yayında "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz?" diye soruldu.

Erdem de,"Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir."sözleriyle cevap verdi.

Metiner: Kılıçdaroğlu vatandaşı neden kışkırtıyor?

AK Parti eski Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' çıkışına sert sözlerle tepki gösterdi. Bunun devleti bilinçli şekilde paralize etme eylemi olduğunu belirten Metiner, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin HDP'nin çağrısıyla birlikte okunması gerektiğini söyledi. Metiner, "Kaldığı otelin faturasını astronomik rakamla ödüyor da vatandaşı neden kışkırtıyor?" ifadelerini kullandı.

"Kemal Bey'in yaptığı provokasyon"

İstanbul'da yaşadığını belirten Fikret Kaya isimli bir şahıs ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' çıkışına tepki göstererek,  "Metrobüse binerken para ödemiyelim. Küçük mavi elmasİSKİ faturasını ödemiyelim. Küçük mavi elmasHalk Ekmeği alırken para ödemiyelim. Küçük mavi elmasMetroları beleş kullanalım. Güvenlik yeleğiİBB Şeysi Düşünsün. Güneş gözlüklü gülümseyen yüz ifadesi keMAL bey Senin ortaya koyduğun PROVAKASYON sebebiyle istediğin KAOS arzunu görüyoruz.." dedi.

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